В Тюменской области появится "Распутин - центр"

В селе Покровское (Тюменская область), на малой Родине "Нашего Друга" семьи последнего российского императора Григория Распутина, появится "Распутин – центр". Вскоре откроется его первая очередь.

"Там [уже] работают экскаваторы, <…> где-то с октября мы активно начнем технологические части, это гастрономическая часть - ресторация, это музейная часть, то есть возведение стен и, соответственно, производство работ. Контент, уже какие-то инсталляции дополнительные,<...> начнем их с весны следующего года. Иначе говоря, к середине 2025 г. мы имеем амбицию, чтобы первую очередь завершить", - сообщил ТАСС генеральный директор холдинга "Сибинтел" Владимир Шевчик, реализующий инвестиционный проект центра.

Ранее глава региона Александр Моор сообщал изданию, что в селе Покровском будет создан большой исторический комплекс – усадьба Григория Распутина в стиле конца XIX – начала XX века.

Григорий Распутин родился в 1869 г. и был на год младше Николая II, хотя уроженца Покровского потом стали называть старцем. Первая встреча Распутина с хозяином земли Русской, как называл себя последний царь, случилась 1 ноября 1905 г. Потом Распутин говорил, что пока жив он, живы и члены царской семьи. Погиб "Наш Друг", как именовали его последние царь и царица, в Санкт-Петербурге в ночь на 17 декабря 1916 г. Его покровители прожили немного дольше, окончив свой земной путь в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 г.