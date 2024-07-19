В Ялте из строя вышли 40 трансформаторных подстанций

В Ялте из-за увеличения нагрузки на электросети накануне вечером из строя вышло порядка 40 трансформаторных подстанций, есть повреждения подземных коммуникаций, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В "Крымэнерго" сообщили, что удалось восстановить работу 24 подстанций.

"Для ликвидации аварийной ситуации увеличено количество ремонтных бригад, полностью подачу электроэнергии в Ялте планируется обеспечить к сегодняшнему вечеру", - сообщил Аксенов.

Он добавил, что среди поступающих в адрес властей обращений много жалоб на несоответствие объявленных графиков веерных отключений с реальностью. "До конца сегодняшнего дня руководители РЭС обязаны актуализировать данную информацию и организовать соблюдение графиков отключений", - объявил глава Крыма.