Якушев прибыл в Магнитогорск, чтобы принять участие в Дне металлурга

Сегодня, 19 июля, полпред в УрФО, врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев работает в городе Магнитогорске Челябинской области. Он проведет ряд встреч, посетит Магнитогорский металлургический комбинат, парк "Притяжение" и поздравит горожан с Днем металлурга.

Утром Владимир Якушев возложил цветы к памятнику "Тыл фронту" в Магнитогорске. В церемонии также приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Магнитогорска Сергей Бердников и активисты "Единой России".

Памятник "Тыл фронту" — дань памяти рабочим города за самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны. В 2020 году Президент России Владимир Путин присвоил Магнитогорску звание "Город трудовой доблести".

Затем Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Основной темой обсуждения стало развитие Магнитогорска.

Полпред напомнил, что перед отечественной промышленностью стоят серьезные задачи по достижению технологического лидерства на мировой арене. Но главный вызов для всей экономики – это кадры.