Причину глобального сбоя в работе продуктов Microsoft удалось устранить

Компания Microsoft сообщила об устранении причины глобального сбоя в работе ее продуктов, однако некоторые службы все еще могут сталкиваться с проблемами из-за "остаточного воздействия".

Ранее гендиректор антивирусной компании CrowdStrike Джордж Курц заявил, что компания выявила обновление, вызвавшее сбой в работе систем Windows по всему миру, и что его удалось "откатить" назад.

Он также заявил, что это не кибератака и не инцидент, связанный с нарушением безопасности.

CrowdStrike предупредила клиентов, что ее продукт для мониторинга угроз Falcon Sensor приводит к сбою операционной системы Microsoft Windows. Это совпало с перебоями в работе облачных сервисов Microsoft Azure, и вызванный этим сбой в работе IT-систем парализовал деятельность предприятий по всему миру.