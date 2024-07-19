Песков назвал политическим решение Украины ограничить транзит нефти из России

Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но это никак не зависит от России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил сомнения, что у России есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.

"Подобное решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. Также о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщала Венгрия.

Напомним, в декабре 2022 года западные санкции запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. При этом в ЕС признали, что Венгрия и Словакия столкнутся со сложностями в случае введения эмбарго на российскую нефть, поэтому из-под санкций вывели поставки по трубопроводу "Дружба".