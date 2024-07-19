В Кремле "оставили без ответа" вопрос об обмене Эвана Гершковича

В Кремле "оставили без ответа" вопрос журналистов о возможности обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. При этом в администрации президента следят за судом над американским гражданином. Там, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закрытый режим рассмотрения дела в суде тем, что обвинение в шпионаже – чувствительная сфера.

"Вы знаете, что там, собственно, обвинение в шпионаже, поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера. Поэтому судьей был избран режим закрытости, каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд", - сказал Песков.

Сегодня стало известно, что прокуратура запросила для Гершковича 18 лет лишения свободы. Дело рассматривается в Екатеринбурге.

Ранее российские высокопоставленные лица, в том числе Владимир Путин, говорили о возможных переговорах с США по обмену Гершковича.