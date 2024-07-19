19 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В день фестиваля UralTerraJazz на Урале запустят дополнительные электрички "Екатеринбург – Камышлов"

Дополнительные электрички "Екатеринбург – Камышлов" будут курсировать на Среднем Урале в день фестиваля UralTerraJazz. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля будут назначены дополнительные пригородные поезда из Екатеринбурга в Камышлов и обратно. График движения составлен так, чтобы любители джаза успели к началу мероприятия, а вечером, по возвращении в столицу Урала, могли пересесть на метро.

Пригородный поезд №7226 отправится из Екатеринбурга в 8:15 (время местное). Далее отправление: о.п. Первомайская в 8:23, Шарташ в 8:28, прибытие в Камышлов в 11:00. Время в пути составит 2 часа 45 минут.

Пригородный поезд №7225 отправится из Камышлова в 21:20. Далее прибытие: Шарташ в 23:32, о.п. Первомайская в 23:36, Екатеринбург в 23:41.

Билеты на джазовую электричку можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", терминалы самообслуживания и в пригородных кассах. Продажа откроется за 10 дней до даты отправления поезда. Стоимость проезда в одну сторону составит 210 рублей, при этом действуют все виды льгот для проезда в пригородном железнодорожном сообщении.

Юбилейный X международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет на площадке Центрального городского стадиона Камышлова 3 августа.

Теги: электрички, джаз, фестиваль, Камышлов, Екатеринбург


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