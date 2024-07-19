Американского журналиста Гершковича приговорили к 16 годам колонии за шпионаж на Урале

Свердловский областной суд приговорил 32-летнего американца, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Накануне.RU.

Гражданина США обвиняют в шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. В Генпрокуратуре считают, что "незаконные действия совершались Гершковичем с соблюдением тщательных мер конспирации". Гособвинение запрашивало для обвиняемого 18 лет колонии строгого режима из 20 возможных по вменяемой статье.

Журналиста задержали в столице Урала 29 марта 2023 года. Судебный процесс стартовал в конце июня 2024 года, тогда же Москва вновь намекнула на возможность обмена журналиста, а кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания быстро освободит обвиняемого. Следующее заседание по делу должно было состояться 13 августа, но его назначили на 18 июля и за два дня суд завершил стадии судебного следствия и прений сторон.

Telegram-канал "Политический аналитик" отмечает, что американский журналист может вернуться на родину в течение 2-3 месяцев в рамках обмена заключенными между РФ и США. Источники говорят, что подготовка к обмену "вступила в решающую стадию, почти все согласования уже окончательно пройдены", и именно с этим может быть связано резкое ускорение процесса по делу Гершковича в Свердловском облсуде.

"Обвинительный приговор суда — важное условие для обмена. Скоро он уже будет. А потом пройдет апелляция. Возможно, даже до реального этапирования Гершковича в колонию дело не дойдет — в ближайшее время обвиняемого в шпионаже журналиста обменяют", — добавляют инсайдеры.