Игорную зону в Крыму обустроят в морском порту Ялты

Игорная зона в Крыму будет строиться в районе Ялты.

По словам главы республики Сергея Аксенова, изменения, внесенные в федеральное законодательства, позволяют перенести объект из поселка Кацивели на территорию пассажирского терминала Ялтинского морского порта.

"Инвестором запущен процесс оформления документации. Проектные решения объектов в Кацивели выкупивший их собственник обещает дать к сентябрю", - сообщил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее планировалось, что игорная зона расположится на 15 гектарах с недостроенным со времен СССР санаторием у поселка Кацивели. А до этого предлагалось строить казино у знаменитого замка "Ласточкино гнездо" в Гаспре.