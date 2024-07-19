19 Июля 2024
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Общество Костромская область
Фото: Накануне.RU

Мост через Волгу в Костроме начнут восстанавливать 20 июля

Автопешеходный мост через Волгу в Костроме начнут восстанавливать 20 июля, в связи с чем изменится режим и схема движения. Будут перекрываться две из четырех полос. Приоритет будет отдан общественному транспорту.

Костромичам рекомендовано отказаться от личного транспорта в пользу общественного, что позволит повысить пропускную способность дорожной сети. Прорабатывается вопрос о корректировке графиков работы предприятий города. Эта мера сможет разгрузить мост и прилегающие к нему улицы в часы пик.

техника, ремонт дороги(2019)|Фото: Накануне.RU

С 6:00 до 21:00 будет запрещено передвижение по мосту большегрузного транспорта массой более 8 тонн. На этот период водители фур могут разместить свои транспортные средства на организованной стоянке на улице Солониковской или воспользоваться специализированными стоянками на федеральных автодорогах Р-132 «Золотое кольцо» и Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».

Для транзитного автотранспорта, следующего из Москвы и Ярославля со стороны федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо», объезд возможен через города Иваново, Кинешма, Заволжск с выходом на федеральную трассу Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», а также через город Нижний Новгород по автодороге «Урень – Шарья – Никольск».

При движении со стороны городов Вологда и Санкт-Петербург объезд можно осуществлять через автодорогу «Любим – Буй» до города Костромы с последующим выходом на федеральную трассу Р-243.

Ремонт моста будет выполнять московская подрядная организация «Автобан». Компания имеет большой опыт работ по ремонту дорог и искусственных сооружений в других регионах, в том числе, на федеральных трассах. Работы ориентировочно продлятся два месяца.

Подрядчику предстоит выполнить замену асфальтового покрытия и ремонт швов.

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