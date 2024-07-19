Мост через Волгу в Костроме начнут восстанавливать 20 июля

Автопешеходный мост через Волгу в Костроме начнут восстанавливать 20 июля, в связи с чем изменится режим и схема движения. Будут перекрываться две из четырех полос. Приоритет будет отдан общественному транспорту.

Костромичам рекомендовано отказаться от личного транспорта в пользу общественного, что позволит повысить пропускную способность дорожной сети. Прорабатывается вопрос о корректировке графиков работы предприятий города. Эта мера сможет разгрузить мост и прилегающие к нему улицы в часы пик.

С 6:00 до 21:00 будет запрещено передвижение по мосту большегрузного транспорта массой более 8 тонн. На этот период водители фур могут разместить свои транспортные средства на организованной стоянке на улице Солониковской или воспользоваться специализированными стоянками на федеральных автодорогах Р-132 «Золотое кольцо» и Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».