Глава деревни захотел стал руководителем Пуровского района Ямала

Руководитель деревни Харампур Олег Шмаков захотел возглавить Пуровский район Ямала, куда входит указанный населенный пункт.

"Обучение в Ямальской школе кадрового резерва и выход в финал конкурса управленцев "Лидеры России" позволили развить многие навыки и усвоить новые знания. Сегодня подал документы на участие в конкурсе на должность главы Пуровского района. Решил проверить себя и представить свое видение развития родного Пуровского района", - написал на своей странцие "ВКонтакте".

Ранее депутаты парламента Пуровского района Ямала объявили конкурс на пост главы муниципалитета. Это произошло после того, как прежний руководитель муниципалитета Антон Колодин стал и.о. мэра Нового Уренгоя.

"Прием документов для участия в конкурсе начинается с 5 июля и завершится 1 августа. Сам конкурс назначен на 21 августа. Помимо документов кандидатам необходимо представить свое видение исполнения полномочий главы Пуровского района и развития муниципалитета", - сообщает администрация района.