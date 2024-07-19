В России под КРТ могут отдать более тысячи территорий

Механизм комплексного развития территорий (КРТ) может быть применен в отношении более чем 1,2 тыс. площадок в России с общей площадью более 30 тыс. га. Градостроительный потенциал этих территорий оценивается в 221 млн кв. метров, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Для сравнения: за три года существования формата по КРТ введен в эксплуатацию 1,4 млн кв. метров недвижимости.

По словам Хуснуллина, за все время действия механизма было выдано более 400 разрешений нас строительство жилья, а с начала года – 91 разрешение.

"В настоящее время в 77 регионах в активной стадии реализации механизма КРТ находится 667 территорий площадью 15,8 тыс. га. Общий градостроительный потенциал этих проектов равен 111 млн кв. м, из них 81 млн кв. м жилой площади", – сказал первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.