В Дагестане ввели временные ограничения подачи электроэнергии

Временные ограничения подачи электроэнергии введены в Дагестане, сообщает минэнерго республики.

"Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены из-за перегруза сечения "Волгоград - Ростов", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Это послужило причиной ввода частичного ограничения потребителей городов Каспийска, Дербента, Хасавюрта, Кизилюрта, а также 16 районов.

Напомним, 16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился в результате срабатывания автоматики. В энергосистеме юга страны в условиях повышенных нагрузок были введены временные графики ограничения потребления.