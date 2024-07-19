Госдума может ужесточить наказание за повреждение имущества сторонников СВО

Ответственность за умышленное повреждение чужого имущества предложили ужесточить. Такой законопроект с поправками в Уголовный кодекс сегодня внесен в Госдуму.

Актуальность инициативы связана с тем, что в ряде регионов получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение СВО и разместивших на своих зданиях, сооружениях, автомобилях какие-либо знаки, выражающие эту поддержку.

В настоящее время такие деяния, совершенные по мотивам ненависти или вражды: политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной, - или же в отношении какой-либо социальной группы относятся к преступлению небольшой тяжести и влекут ответственность до 2 лет лишения свободы. При этом при наличии хулиганских побуждений наказание ужесточается до 5 лет.

Но в нынешних условиях такие преступления являются не менее опасными, чем те, которые совершены из хулиганских побуждений, говорится в пояснительной записке. Предлагается ужесточить наказание тоже до 5 лет.

Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что рассчитывает на поддержку коллег. К слову, под законопроектом подписались 14 депутатов и сенаторов.