Дело о нападении на депутата Госдумы переквалифицируют на покушение на убийство

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре.

Как сообщили в СК, Бастрыкин поручил изменить статью с хулиганства на статью о покушении на убийство.

Трое участников нападения, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их заключении под стражу.

Инцидент произошел 18 июля. Матвеев рассказал в своем Telegram-канале, что был атакован на улице. Он увидел, как происходит драка, вышел с водителем, "достал удостоверение, сказал, чтобы они остановились, сразу получил удар в голову". Депутату перевязали голову, после чего, уже в больнице, наложили швы. По словам врачей, об голову ему разбили бутылку. Парламентарий также отметил, что одного нападавшего удалось задержать до прибытия сотрудников правоохранительных органов, а вот "полицию и скорую ждали 40 минут, в лучших традициях".

Напомним, что Михаил Матвеев в Госдуме выступал с рядом инициатив, направленных на регулирование сферы миграции. Так, в прошлом году он предложил запретить мигрантам, получившим гражданство РФ, приобретение оружия, однако законопроект не рассматривался и был отклонен.