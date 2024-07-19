Екатеринбургское издание It’s My City лишили лицензии СМИ

У екатеринбургского издания It’s My City, заблокированного в 2022 году, отозвали лицензию СМИ. Об этом сообщает само издание.

"Сегодня Октябрьский суд Екатеринбурга, а именно Надежда Бабкина (так зовут судью), постановил отозвать у редакции It’s My City свидетельство о регистрации СМИ. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора", - сообщает редакция в своих соцсетях.

В издании также пояснили, что, по мнению Роскомнадзора, с момента блокировки СМИ в 2022 году оно более не осуществляло журналистскую деятельность, что и стало поводом для отзыва лицензии. При этом редакция заявила, что не собирается переставать публиковать новости. Единственные ограничения в виде невозможности аккредитоваться на официальные мероприятия и направлять запросы издание уже "знает, как обойти".