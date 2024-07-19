В Прикамье глава Косинского округа ушел в отставку

Депутаты Косинского округа Пермского края утвердили отставку его главы Эдуарда Засухина.

Исполнять обязанности главы будет заместитель главы по экономике и инфраструктуре Светлана Захарченко. Планируется, что избрание нового главы пройдет после сентябрьских выборов в местную думу, сообщает telegram-канал "На местах".

Засухин возглавлял Косинский округ с февраля 2020 г. В мае стало известно, что чиновник собирается покинуть пост. Возможная причина отставки — слабые показатели развития муниципалитета. На решение повлияли и итоги президентских выборов в Косинском округе, по которым территория уступила большинству других прикамских муниципалитетов.