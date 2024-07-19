Избран новый мэр Сочи

Депутаты горсобрания Сочи выбрали нового главу города. Им стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин. За Прошунина было отдано большинство голосов, конкуренцию ему составляли экс-депутат гордумы Павел Афанасьев и директор школы №4 Лариса Евсеева.

В мае этого года мэр Сочи Алексей Копайгородский подал в отставку.

Прошунин с декабря 2022 года занимал должность вице-губернатора Краснодарского края, курирующего министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.