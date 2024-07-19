Жительница Новоуральска перевела мошенникам 5,6 млн рублей

Жительница ЗАТО Новоуральск перевела мошенникам 5,6 миллионов рублей. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, весной женщина увидела в соцсети рекламу дополнительного дохода путем инвестирования и прошла по ссылке в объявлении. После этого ей позвонил неизвестный, который представился "Алексеем". Мошенник поинтересовался целями инвестирования.

Женщина рассказала аферисту, что хочет помочь купить сыну квартиру. На это "Алексей" сказал, что все возможно, но для инвестирования нужны деньги, и чем больше будет сумма, тем большую выгоду она получит.

Поверив собеседнику, потерпевшая перевела на неизвестные счета свои личные сбережения – более 120 тысяч рублей – и оформила несколько кредитов на сумму более 2 млн 300 тысяч рублей. После женщина уговорила 35-летнего сына взять кредиты на свое имя, чтобы также вложить их в биржевую площадку.

С мая по июнь уралец оформил несколько кредитов на сумму более 3 млн рублей и отправил полученные деньги матери, а та перевела их по реквизитам мошенников. Трудности начались, когда женщина, наблюдая на фиктивной биржевой площадке якобы рост своих накоплений, захотела вывести деньги. Лжеброкер стал требовать внесения дополнительной суммы. Лишь после этого мать поняла, что имеет дело с мошенниками, и пошла в полицию.

Общая сумма ущерба составила 5 млн 674 тысячи рублей. В МВД возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Напомним, недавно в Новоуральске пенсионерка лишилась денег, поверив в подключение вышек 5G.