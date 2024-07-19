СК обвинил осквернившего крест блогера из Дагестана в обороте детского порно

Уроженцу Дагестана, задержанному за надругательство над христианским крестом, предъявили обвинение еще по одной статье - по факту оборота детской порнографии.

Как сообщает СУ СКР по Москве, у фигуранта был изъят его мобильный телефон, в котором обнаружены фото и видео материалы, содержащие, согласно судебной экспертизе, порнографические изображения несовершеннолетних.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать блогера из Дагестана. По его словам, мужчина растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, "оскорбляя при этом всех христиан". Позже он записал ролик с извинениями, сказав, что крест он топтал "в целях самозащиты".

Блогер был задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".