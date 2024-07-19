Обвинение запросило 18 лет для журналиста Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Гособвинение запросило для московского журналиста американского издания The Wall Street 32-летнего Эвана Гершковича 18 лет колонии по обвинения в шпионаже.

Напомним, что сегодня в Свердловском областном суде проходят прения сторон. Процесс завершился за день, уже вечером американцу огласят приговор. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Гражданина США Гершковича обвиняют в шпионаже. Его задержали в столице Урала 29 марта 2023 года. Процесс стартовал в конце июня 2024 года, тогда же Москва вновь намекнула на возможность обмена журналиста, а кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания быстро освободит обвиняемого.