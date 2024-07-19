Умер подросток, пострадавший при ударе ВСУ по детской площадке в Шебекино

Шестнадцатилетний подросток, получивший ранения в Шебекино при атаке украинского дрона, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды, что привело к обширной кровопотере.

"После поступления в больницу у юноши дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни", - написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков добавил, что тяжесть состояния подростка не позволяла отправить его в Москву. Проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось.

Напомним, 11 июля пятеро детей получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на город Шебекино Белгородской области. Во двор многоквартирного дома с беспилотника было целенаправленно сброшено взрывное устройство, когда на площадке находились несовершеннолетние. Сообщалось, что двое из них в тяжелом состоянии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на Шебекино терактом. "Намеренный теракт против детей", — указала дипломат.