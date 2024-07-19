Продолжается прием заявок на конкурс «Кадры решают все» в Астраханской области

В Астраханской области идет прием заявок на конкурс «Кадры решают все». Инициатор проекта, губернатор региона Игорь Бабушкин, поставил задачу — найти талантливых специалистов с сильными профессиональными компетенциями, чтобы привлечь их к государственной и муниципальной службе.

«Этот кадровый конкурс — прекрасный пример социального лифта, значимое окно возможностей для талантливых управленцев и специалистов из разных областей. Важно собрать команду настоящих профессионалов, сработать на общий результат, добиться позитивных изменений в интересах людей. И здесь именно новое, современное качество государственного управления – один из ключевых факторов успеха в развитии нашего региона, стратегических планов и нацпроектов, а также в обеспечении глобальной конкурентоспособности нашей страны в целом», – считает министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

Подать заявку необходимо до 8 августа, заполнив анкету на сайте. Участниками программы могут стать астраханцы в возрасте от 23 до 55 лет.

Обязательные требования: высшее образование и управленческий опыт не менее трех лет или опыт работы по профилю деятельности не менее пяти лет.