Акции Microsoft резко дешевеют на фоне глобального сбоя

Акции Microsoft теряют в первые минуты торгов на премаркете биржи NASDAQ почти 3% стоимости. На Лондонской бирже, возможно, бумаги тоже подешевели бы, но она, как и множество компаний по всему миру, временно не работает из-за сбоев в программном обеспечении Microsoft.

Акции виновника глобального сбоя, американской антивирусной компании Crowdstrike, обвалились уже на 12%.

В Crowdstrike уже подтвердили связь между глобальным сбоем и обновлением, которое ночью компания внесла в свой продукт Falcon. Начиная с Австралии и распространяясь по всему миру, компьютеры под управлением Windows, использующие Falcon, не смогли справиться с обновлением и начали отключаться, выдавая так называемый "синий экран смерти".