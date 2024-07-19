Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проекты более чем на 2 млрд рублей

Пищепром, логистика, туризм – три инвестпроекта одобрил Совет по инвестициям Новосибирской области под председательством Губернатора Андрея Травникова. Заседание прошло в Правительстве региона 19 июля.

Первый – проект реконструкции АО «Птицефабрика Чикская». Как отметил Андрей Травников, проект уже практически наполовину реализован, и что самое важное – его реализация проходит без снижения объёмов производства птицефабрики.

Цели и задачи проекта: оптимизация затрат и повышение рентабельности производства за счёт снижения себестоимости яйца; автоматизация производства и минимизация влияния на производственный процесс человеческого фактора; повышение конкурентоспособности продукции предприятия. Предполагается проведение поэтапной реконструкции предприятия без остановки основного процесса производства и снижения объёмов производимой продукции. Период реконструкции – 2023-2030 гг. Годовые объёмы продукции сохраняются на уровне: 300-320 млн шт. яиц, около 1000 тонн мяса птицы, до 100 тонн яичного порошка.

В 2023 г. была построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 16 мВт. В апреле-мае 2024 г. заселены первые два корпуса для содержания ремонтного молодняка. Вместимость одного такого корпуса – 75 тыс. голов. В июле 2024 г. введён в эксплуатацию ещё один корпус для содержания молодняка, а также корпус для содержания кур-несушек; до конца года будут введены ещё три корпуса и завершена реконструкция одного. Инвестиционная стоимость проекта – 2,352 млрд рублей. При его реализации будет создано 91 рабочее место.

Второй инвестпроект – «Строительство индустриально-логистического парка в Новосибирском районе, на территории Мичуринского сельсовета» (инициатор – ООО «Тайм-Логистик»). «Тайм-Логистик» входит в Группу компаний ЗАО «Электрокомплектсервис», сферой деятельности которой является производство и дистрибуция электротехнической продукции. Компания представлена в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и имеет филиалы в 14 городах России.

Общий объём инвестиций в создание нового ПЛП близ посёлка Элитный – 605 млн руб. В ходе реализации проекта будет создано 151 рабочее место. Общая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2025–2030 гг. составит 192,5 млн руб.

При рассмотрении проекта Губернатор поручил минтрансу области внимательно проработать вопросы примыкания индустриально-логистического парка к Советскому шоссе, въездов и выездов на эту дорогу, тщательно просчитать дополнительную нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть. Минстрою совместно с администрацией Новосибирского района дано поручение решить задачу по использованию запрашиваемого под парк земельного участка в связи с наличием санитарно-защитной зоны действующего по соседству предприятия.

Третий инвестпроект – строительство туристического объекта «Лаки Глэмпинг» на территории Новосибирского района. Инициатор – ООО «Мадам Эль».

Будет возведён 61 модуль размещения. Модули представляют собой небольшие домики-номера повышенной комфортности. В ноябре 2024 года уже планируется ввод в эксплуатацию всех номеров. На территории глэмпинга запланировано возведение круглогодичного СПА-комплекса с открытым подогреваемым бассейном. Общий объём собственных инвестиций «Мадам Эль» в проект превышает 200 млн рублей. Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2023-2029 гг. составит 86 млн руб.

По этому проекту Андрей Травников дал поручение минсельхозу, минэконому и администрации района проработать все вопросы по сельхозназначению земли, на которой ведётся строительство туристического комплекса.

«Проект интересный, он укладывается в приоритетную отрасль для нашего региона, для страны в целом, мы его поддерживаем, но – при условии решения вопроса по земельному участку», – подчеркнул Губернатор.