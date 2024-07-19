В центре Екатеринбурга накрыли элитный бордель по соседству с детской комнатой

В центре Екатеринбурга на ул. Радищева, 31 накрыли элитный бордель "Империя". Клиентов мужской спа-салон принимал прямо напротив ЖК "Тихвин", сообщил уральский общественник Дмитрий Чукреев.

По его словам, салон был разделен на три зоны. В первой клиентам предлагали обычный массаж, во второй массажистки уже предлагали интим-услуги, а в ВИП комнатах принимали избранных клиентов, любящих роскошь. Именно для таких на верхнем этаже борделя располагалась отдельная БДСМ-комната.

Одновременно в салоне могли находиться 10 клиентов. Девушки проживали здесь же. В комнатах у них были свои солярии, оборудование для ухода, стиральные машины и прочее. При этом сдаваться при облаве девушки не собирались.

"Чтобы войти в некоторые помещения, полицейским пришлось постараться – сотрудницы забаррикадировались и воспользовались моментом – некоторые успели убежать через запасные выходы. К ним на помощь даже приезжали молодые спортсмены – "крыша" заведения. Придет время, и я расскажу о них", – написал Чукреев, добавив, что двух проституток и девушку-администратора все же все же удалось поймать и отвезти в полицию.

Из заведения также изъяли алкоголь и анкеты с документами девушек. "Занимательное чтиво", – отметил общественник.

Оказалось, что бордель "Империя" работает уже более трех лет. Средняя плата за интим-услугу составляла 12 тыс. рублей в час, а "зарплата" девушек самой древней профессии достигала 150 тыс. рублей в месяц. Они также оказывали допуслуги в виде выезда на мероприятия в качестве эскорта.

"Будем добиваться возбуждения уголовного дела на владельцев салона. А пока жители дома могут вздохнуть спокойно – окна заведения выходили прямо на детскую дворовую площадку, а за стеной находился центр по уходу за детьми", – добавил Чукреев.

Напомним, что в мае накрыли еще один бордель возле корпусов общежитий Уральского государственного университета путей сообщения. А за две недели до этого заведение 18+ обнаружили в двухэтажном особняке конца XIX века на улице Кирова, 31, признанном Объектом культурного наследия.