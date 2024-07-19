Гастрономические туристические туры пользуются популярностью в Астраханской области

Министерство экономического развития Астраханской области организовало тематический пресс-тур для представителей региональных СМИ.

В регионе развивают и продвигают перспективные турнаправления в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Одним из них является гастрономический туризм — путешествие-знакомство с особенностями национальной кухни, производства продуктов и приготовления блюд.

В рамках пресс-тура журналисты посетили объекты гастротуризма в регионе: осетровую ферму и шоурум рыбоводческого предприятия, а также чайный магазин.

Здесь представители астраханских СМИ участвовали в мастер-классе по посолке черной икры и приготовлению пирога из осетра, а также пробовали чайные и кофейные напитки с эксклюзивным астраханским вкусом.

Рыбоводческое предприятие специализируются на выращивании рыб осетровых пород, производстве черной икры и рыбных деликатесов.

Как рассказал руководитель предприятия Михаил Скороход, бизнес развивается в том числе за счет льготных займов Астраханского фонда поддержки МСП, который курируется министерством.

Льготная финансовая поддержка оказывается по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». С помощью господдержки предприятие смогло закупить новое оборудование, направить средства на развитие и расширение дела, пополнить оборотные средства.

Также журналисты приняли участие в дегустации чая астраханской тематики и кофе с ароматом лотоса, попробовали арбузный мед, мед из лотоса и верблюжьей колючки.

Как рассказала заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова, на территории региона много предприятий, которые активно развивают гастротуризм. Это осетровые фермы, рестораны, кафе, в которых проводят мастер-классы по приготовлению ухи.

Эти объекты включены в некоторые туры как дополнение к основной туристической программе, например, к экскурсии в Астраханский кремль.

«Мы предлагаем астраханцам и гостям региона оценить популярные местные блюда во время специальных туров по гастрономическим объектам с участием в дегустациях и кулинарных мастер-классах. Такие гастротуры пользуются большой популярностью среди туристов, ведь то, что привычно нам, например, дойка осетров, посол рыбы, для многих иногородних жителей вдиковинку и очень впечатляет», — отметила Лейсан Шафикова.