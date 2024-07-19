60% военнообязанных украинцев не обновили свои данные в военкомате

4,7 млн военнообязанных украинских граждан обновили свои военно-учетные данные за два месяца, отведенные под это недавно принятым законом об ужесточении мобилизации. Всего в стране около 11 млн военнообязанных, то есть обновили данные только 40%, и с высокой вероятностью большинство остальных не будут этого делать.

Данные о 4,7 млн человек - официальные, их обнародовало украинское минобороны. Остальным "светят" штрафы. Об этом заявил замглавы правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук. Но, по его мнению, если в стране 6 млн нарушителей, то что-то не так.

При этом директор департамента кадровой политики минобороны Марк Андрусяк заявил, автоматических штрафов не будет. Но могут быть "неавтоматические", а они составляют внушительную сумму - от 17 тыс. до 25 тыс. гривен, то есть порядка 50 тысяч рублей. Но и его могут выписать только в течение одного года с момента совершения правонарушения, то есть теоретически до 16 июля 2025 года.

11 млн военнообязанных - это число, куда Киев не включает жителей шести вернувшихся домой российских регионов. Многие из них находятся за границей. Им тоже грозит штраф, предупредило минобороны, признав, правда, что инструмента, как это все сделать, нет.

Характерно, что поддерживают уклонистов почти 50% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Только 29% считают, что уклонистом быть стыдно. Украинский певец и шоумен Антин Мухарский, известный под псевдонимом Орест Лютый, который с марта находится за границей и тоже не обновлял свои данные, признал, что тоже не хочет воевать, так как ему страшно.