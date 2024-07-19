В Microsoft прокомментировали глобальный сбой в работе ПО

Сбой в работе программного обеспечения Microsoft привел к остановке аэропортов, банков, фондовых бирж и других компаний, использующих ПО от американской корпорации. Проблема затронула все уголки мира.

В Microsoft выпустили короткое сообщение: "Текущий статус: Мы продолжаем работу по смягчению последствий для затронутых приложений и служб Microsoft 365. Пользователи заметят исправление сбоя по мере того, как мы будем устранять остаточное воздействие". Там же сообщается: "Масштаб воздействия: эта проблема может затронуть любого пользователя, пытающегося использовать различные приложения и сервисы Microsoft 365".

Издание The Verge сообщило, что сбой спровоцирован обновлением, выпущенным компанией CrowdStrike; у тысяч пользователей Microsoft отображается "синий экран смерти".

Bloomberg вспомнил подобный случай 2010 года, когда обновление корпоративного программного обеспечения производителя антивирусов McAfee, выпущенное этой компанией, ошибочно определило основной файл Windows как зараженный, что привело к отключению компьютеров клиентов по всему миру.