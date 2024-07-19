На Урале владельцы алабая заплатят компенсацию за нападение их пса на детей

На Среднем Урале взыскали компенсацию в пользу детей, травмированных собакой породы алабай.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ноябре прошлого года в Полевском: двое детей 7 и 9 лет возвращались домой из магазина. Внезапно из строящегося дома на улице Зои Космодемьянской выскочил алабай. Пес подбежал к младшему ребенку, уронил его на землю и начал кусать.

Старший ребенок попытался отогнать собаку от младшего брата, но пес также уронил его на землю и покусал. В ходе проверки выяснилось, что у алабая сразу два хозяина. Животное держали в вольере в строящемся доме, но в тот день он сорвался с привязи и напал на детей.

Прокуратура подала иск к владельцам собаки о взыскании компенсации морального вреда. В итоге в суде родитель детей и хозяева алабая заключили мировое соглашение о выплате 70 тысяч рублей. Как отметили в надзорном ведомстве, часть этих денег уже выплачена.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге владелица собак, напавших на школьника, заплатит ему 150 тысяч.