В Тюмени полиция разберется, почему в одном из дворов случилась стрельба

В одном из микрорайонов Тюмени произошла стрельба. Силовики начали проверку.

"По данному факту отделом полиции №6 УМВД России по Тюмени проводится проверка. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Центрального административного округа Тюмени взять на контроль ход и результаты проверки", - сообщает прокуратура Тюменской области.

РБК уточняет, что дело было 18 июля. В Заречном микрорайоне между неизвестными мужчинами произошел конфликт со стрельбой. По словам очевидцев, которые приводит издание, разговор трех мужчин перерос в драку, после чего прозвучал громкий выстрел. Один из оппонентов был с топором. Увидев это, двое начали скрываться на белом авто. Мужчина погнался за автомобилем, после чего раздался выстрел.