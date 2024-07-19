19 Июля 2024
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Политика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

С начала года уже более 700 участников СВО, находящихся в отпуске, получили медпомощь в Новосибирской области

С 2023 года в Новосибирской области военнослужащие во время отпуска могут обратиться в гражданские медицинские учреждения за стоматологической, психологической и экстренной помощью.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, на данный момент уже 745 бойцов, находящихся в отпуске, провели полную санацию полости рта. Вылечить зубы в государственной стоматологии Новосибирской области в самые короткие сроки может любой участник СВО, предъявив отпускной талон. Обратиться за стоматологической помощью можно в любую профильную медицинскую организацию.

Также военнослужащие получают в отпуске психологическую помощь. В рамках взаимодействия министерства здравоохранения Новосибирской области и регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» сформированы бригады психотерапевтов и медицинских психологов. В 2024 году через Фонд за психологической поддержкой к ним обратились 24 участника СВО.

Напомним, что для бойцов , получивших ранения или травмы, в регионе действует Губернаторский сертификат, который дает участникам СВО возможность пройти комплексную социальную, медицинскую и психологическую реабилитацию. В том числе – зубопротезирование. Эту услугу в 2024 году получили 20 человек.

поликлиника, больница, здравоохранение, медицинская техника, медоборудование(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Члены семей участников СВО и демобилизованные военнослужащие в медицинских организациях Новосибирской области получают медицинскую, психологическую помощь, а также направление на медико-социальную экспертизу в приоритетном порядке. В каждой государственной поликлинике и районной больнице есть куратор, к которому могут обратиться участники СВО и члены их семей.

диспансеризация, медицина, здравоохранение(2024)|Фото: nso.ru

Теги: участники сво, медицинская помощь, военнослужащие в отпуске


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