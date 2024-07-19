Shot: Сбой, который парализовал работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру, не затронул РФ

Глобальный сбой, который парализовал работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру, не коснулся России, пишет Shot.

По данным источника телеграм-канала, отечественные перевозчики продолжают выполнять рейсы. Проблем с регистрацией и покупкой билетов не наблюдается.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой в работе аэропортов произошел по всему миру. Так, три крупнейшие американские авиакомпании - American Airlines, United Airlines и Delta Airlines – приостановили все свои полеты из-за серьезного сбоя со связью. Ирландская авиакомпания Ryanair предупредила клиентов о возможных сбоях.

О технических проблемах, которые влияют на регистрацию и отправку рейсов, также заявили аэропорт Мельбурна, Сиднея, Испании и Берлина. Проблемы и в Шотландии - аэропорт Эдинбурга сообщает о возможном увеличении времени ожидания.

Американский портал The Verge сообщил, что массовый сбой в работе операционной системы Windows затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, авиаперевозок, СМИ и ряде других отраслей. Причиной стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе этой ОС, известная как синий экран смерти (BSOD).