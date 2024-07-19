СК: Абельцев обещал за деньги должность помощника депутата Госдумы

Следствие считает, что бывший депутат Госдумы, экс-член Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев, арестованный по делу о мошенничестве, обещал за вознаграждение должность помощника депутата.

Как заявили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, Абельцев сообщил "ложные факты" о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы.

18 июля Абельцева поместили под стражу в рамках уголовного дела. Сообщалось, что экс-депутату вменяют мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.