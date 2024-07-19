Глобальный сбой в работе аэропортов произошел по всему миру

Три крупнейшие американские авиакомпании - American Airlines, United Airlines и Delta Airlines – приостановили все свои полеты из-за серьезного сбоя со связью, об этом сообщила Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Есть вероятность, что дело не в авиакомпаниях, а в каком-то глобальном сбое, потому что о технических проблемах, которые влияют на регистрацию и отправку рейсов, также заявил аэропорт Мельбурна в Австралии.

О технических проблемах сообщают аэропорты Испании, а также Берлина.

Австралийский телеканал ABC сообщил, что сбой может быть связан с программным обеспечением Microsoft.