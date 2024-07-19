Приставы закрыли кафе на Шарташе, известное криминальными сходками

В Екатеринбурге закрыли скандально известное кафе "Каспий", располагающееся на берегу озера Шарташ. Однако далеко не из-за криминальных сходок или стрельбы, о которых ранее писали СМИ, а из-за обычной антисанитарии.

По данным ГУФССП России по Свердловской области, Роспотребнадзор выявил нарушения в работе предприятия, среди которых:

отсутствие перечня реализуемой продукции (т.е. меню), технологических карт, в соответствии с которыми осуществляется изготовление продукции;

холодильное оборудование в плохом состоянии (ржавчина, деформированы), что не позволяет обеспечить качественную обработку и уборку поверхностей, а также надлежащее хранение пищевой продукции;

отсутствие вытяжных систем над оборудованием горячего, холодного и мясного цеха;

все помещения предприятия нуждаются в текущей и генеральной уборке: грязный пол (с остатками пищевой продукции, грязь, пыль), жировые подтеки на стенах и окнах, скопление жира на оборудовании.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выехал на место и вручил должнику требование о немедленном приостановлении деятельности кафе сроком на 40 дней. Входные двери в заведение опечатаны.

"Должник уведомлен, что, в случае неисполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей, а также для него может наступить административная ответственность, предусмотренная статьей 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера)", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в январе 2022 года рядом с кафе произошла стрельба. Как позднее заявил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, причиной стал конфликт из-за долга в сфере лесозаготовок. А в октябре следующего года в "Каспии" прошла операция по поимке екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова и его приближенных.