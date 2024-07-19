На автовокзале Ессентуков предотвращен теракт

На автовокзале в Ессентуках предотвращен теракт, задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным спецслужбы, задержанный являлся членом международной террористической организации (не сообщается какой именно).

"Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства <…>, провел разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления, которые поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже", - сообщили в ведомстве.

После теракта мужчина планировал уехать в Сирию.