В Госдуме хотят запретить россиянам "тапать хомяка"

В Госдуме не до конца понимают, что из себя представляет популярная Telegram-игра Hamster Kombat, но хотят ее запретить, поскольку игра "явно мошенническая".

"Такие вещи надо пресекать <...>. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть", - цитирует "Парламентская газета" председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По мнению парламентария, дополнительные задания в игре, такие как просмотр роликов на YouTube, тоже вызывают опасения.

"К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит", - полагает депутат.

Он пообещал, что с коллегами точно обсудит ситуацию с "Хомяком".