На третьем этапе опрессовок в Екатеринбурге обнаружили 16 повреждений

Екатеринбургская теплосетевая компания подвела итоги третьего, предпоследнего в этом году этапа гидравлических испытаний трубопроводов – опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, испытания проходили с 15 по 19 июля с 23 до 6 часов от насосных станций. Все прошло без отключений горячей воды. Опрессовки проводились холодной водой давлением выше рабочего – это определено техническими и нормативными требованиями. В итоге было выявлено 16 дефектов.

Повреждения зафиксированы в районе следующих улиц: Орджоникидзе, Репина, Соболева, Белинского, Белореченская, Бардина, Мичурина и Ключевская. Ремонтные бригады уже приступили к их устранению.

Как добавили в ЕТК, заключительный, четвертый этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге с 5 по 9 августа.