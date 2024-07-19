МВД: Задержаны трое подозреваемых в нападении на депутата Госдумы Матвеева

В Самаре полиция задержала троих подозреваемых в нападении на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, одного из нападавших удалось задержать и удерживать до прибытия сотрудников полиции. Еще один участник конфликта также был вскоре задержан прибывшими полицейскими. Позже был найден и третий. На место происшествия выезжало руководство УМВД России по Самаре.

По факту нападения на депутата Госдумы в Самаре возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", сообщили в Следственном комитете РФ. Участники инцидента установлены и задержаны, заявили в ведомстве.

Ранее Матвеев рассказал в своем Telegram-канале, что был атакован на улице. Он увидел, как происходит драка, вышел с водителем, "достал удостоверение, сказал, чтобы они остановились, сразу получил удар в голову". Депутату перевязали голову, после чего, уже в больнице, наложили швы. По словам врачей, об голову ему разбили бутылку. Парламентарий также отметил, что одного нападавшего действительно удалось задержать до прибытия сотрудников правоохранительных органов, а вот "полицию и скорую ждали 40 минут, в лучших традициях".

Напомним, что Михаил Матвеев в Госдуме выступал с рядом инициатив, направленных на регулирование сферы миграции. Так, в прошлом году он предложил запретить мигрантам, получившим гражданство РФ, приобретение оружия, однако законопроект не рассматривался и был отклонен.