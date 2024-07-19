Охрану нефтебаз и газопроводов вооружат против беспилотников

Росгвардия предлагает наделить правом на использование охранными организациями специальных средств борьбы с беспилотниками всех видов (воздушные, подводные, надводные, наземные). Разрешение будет оформлено в виде постановления правительства России.

Предлагается разрешить собственникам охраняемы объектов покупать такие спецсредства и передавать их во временное пользование охранным организациям.

Но право такое получат не все собственники охраняемых объектов, а только те, на чьи объекты чаще всего совершаются атаки: "Газпром", "Ростех", Спецсвязь, компании, управляющие газо- и нефтепроводами, добывающие компании и т.д.

Также для них расширится список огнестрельного оружия, которое они смогут получать в Росгвардии.

У "Ростеха" и организаций нефтегазового комплекса (в том числе "Газпрома") и госорганов, как следует из документа, должны появиться сотрудники, обеспечивающие противодействие БПЛА. Таким сотрудникам планируют выдавать два автомата или пулемета на пост, пишет "Российская газета".