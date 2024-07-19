В Якутии пропал вертолет Robinson с пассажирами на борту

В Якутии пропал вертолет Robinson R44II, в котором находились три пассажира и пилот, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, около 00:40 по местному времени поступила информация о происшествии с вертолетом - на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк.

Для проведения поисково-спасательных работ подготовлены воздушные суда региональной авиакомпании "Полярные авиалинии".

В июне в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находились четыре человека. Воздушное судно вылетело с площадки местного лесоперерабатывающего комбината и направилось в район реки Джелтула в Тындинском районе области, но до пункта назначения так и не добралось.