Изготовитель мебели в Нижнем Тагиле попал под суд из-за Смешариков

Компании ООО "Смешарики" и ООО "Мармелад Медиа", являющиеся правообладателями рисунков знаменитых круглых персонажей, подали в суд на предпринимателя из Нижнего Тагила. Бизнесмен изготавливал мебель с изображениями мультяшек, сильно напоминающих Кроша и Нюшу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в августе 2022 года на сайте, принадлежащем предпринимателю, были обнаружены изображения мультипликационных героев, с изображением которых покупатель мог заказать себе диван. При этом, владелец сайта не заключал договор о передаче исключительных авторских прав на использование рисунков с правообладателями.

Компании, имеющие авторские права, обратились в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с просьбой взыскать с ответчика по 62 тыс. 680 рублей в пользу каждого, а также судебные расходы по оплате госпошлины, почтовые расходы и расходы по оплате фиксации нарушения.

Суд удовлетворил требования частично, снизив сумму компенсации до 31 тыс. 400 рублей для каждого. Ответчик не согласился с решением и обратился в Свердловский облсуд за обжалованием. Бизнесмен заверил, что факт размещения изображений на сайте не подтверждает реального наличия товара со спорными изображениями. Суд с его доводом согласился, решение суда первой инстанции отменил, а в удовлетворении требований истцов о компенсации отказал.

Оно вступило в законную силу.