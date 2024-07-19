В Екатеринбурге с партией героина задержали 68-летнего пенсионера

В Екатеринбурге силовики задержали пенсионера – закладчика наркотиков. У пожилого мужчины изъяли целую партию героина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, "взяли" 68-летнего дилера с поличным. В карманах куртки пенсионера оперативники обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. По заключению экспертов, внутри был героин общей массой 0,98 грамма.

При осмотре квартиры задержанного силовики обнаружили в одной из комнат сумку с 15 свертками аналогичного вещества. Там же были электронные весы, упаковочные материалы и еще один спрятанный сверток с героином.

Как пояснил сыщикам сам дед, он уже два года занимается распространением наркотиков по Екатеринбургу в форме закладок – это, с его слов, является "дополнительным доходом к пенсии". Полицейские выяснили, что пожилой уралец вышел из колонии по УДО в 2013 году, после 7 лет заключения. Пенсионер "зарабатывал" на незаконном обороте наркотиков от 10 тысяч рублей в день, а его ежемесячный доход составлял более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, закладчику грозит до 12 лет лишения свободы. Время до суда он проведет под арестом.