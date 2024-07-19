На Ямале отменено оправдание экс-главы ГУП "Ямалгосснаб" в хищении

Ямало-Ненецкий окружной суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб", обвиняемого в хищении.

По данным следствия, в апреле 2016 г. через подконтрольную фирму-однодневку подсудимый заключил фиктивную сделку по продаже "Ямалгосснабу" запчастей общей ценой более 6 млн руб. для внедорожников. Также в 2015-17 гг. он выплачивал зарплату фиктивно трудоустроенным лицам, растратив более 30 млн руб. Финансовые махинации "проявились" только после смены руководства предприятия.

Суд оправдал обвиняемого в растрате заработной платы, а продажу запчастей расценил как "Злоупотребление должностными полномочиями", освободив его от наказания в связи с истечением сроков давности. Прокуратура Ямала обжаловала такое решение, и 18 июля окружной суд направил дело на новое рассмотрение, сообщает окружное надзорное ведомство.