Наталья Поклонская экспериментирует с искусственным интеллектом

Наталья Поклонская, последним официальным местом работы которой была должность советника Генпрокурора России, продолжает активно возрождать свои соцсети. Причем в соответствии с современными трендами SMM: посты должны быть регулярными, даже если сказать нечего и визуального контента нет.

В своем Telegram-канале Поклонская опубликовала, по всей видимости, сгенерированный нейросетью рисунок девушки, под которым написала нечто вроде эссе, которое назвала "P.S. к написанной мной книге "Мысли вслух".

Текст при этом наполнен банальностями, автор не приходит ни к какому выводу, а плавает в пространных рассуждениях о том, что лучше все-таки жить в мире. Не исключено, что и над текстом поработал искусственный интеллект.

"Любое общество живет в определенной системе взглядов и традиций. И естественно традиции и взгляды у всех разные. Ну и как следствие каждая группа гордится именно своими уникальными качествами, обычаями и культурой. И это прекрасно", - пишет Поклонская. По ее мнению, "за каждой традицией скрывается смысл".

"Какой смысл стоит за конфликтами и войнами? На этот счет очень много рассуждений, не буду повторять. И если все эти версии объединить, то в итоге получаем видимый эффект: человечество ни дня не может прожить без конфликтов", - делает "вывод" экс-прокурор Крыма.