Newsmax: Байден выйдет из президентской гонки

Президент США Джо Байден в выходные откажется от участия в выборах, сообщил журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин.

По информации источников в Демократической партии, для Байдена уже подготовлена речь. При этом он не планирует уходить в отставку, а также поддерживать Харрис в качестве своей преемника.

Демократы рассчитывают, что Байден "поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго", где и планируется утвердить кандидата в президенты от демократов, передает ТАСС.

Ранее Демократическая партия США отложила процесс выдвижения кандидатуры президента Джо Байдена на выборы главы государства. Это произошло благодаря тому, что лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить начало выдвижения Байдена на неделю, продлив "дебаты о жизнеспособности его кандидатуры", сообщает The New York Times.