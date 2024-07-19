В Академическом районе появится новый сквер

В Академическом районе Екатеринбурга собираются благоустроить еще один сквер. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно документам, сквер "Орнитолог" расположится на улице Цветоносной, между детским садом №8 и Широкореченской, 58. Уже к 1 октября исполнитель должен проложить на участке дорожки, поставить скамейки и урны и установить поилки для птиц в виде чаш и антивандальные кормушки.

Разумеется, в сквере также высадят деревья: 4 ивы "Памяти Миндовского", 24 сосны, 18 ив Ледебура, 5 яблонь Нездвецкого и 210 кустов кизильника.

Начальная стоимость работ составит 2 млн 963 тыс. 570,45 рублей. Несмотря на то, что завершить работы планируется к 1 октября, договор с исполнителем будет заключен до 31 декабря 2024 года. Окончание подачи заявок 25 июля