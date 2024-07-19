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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Насмотрелись фильмов про братков": в Нижнем Тагиле возбудили дело о вымогательстве подростков

Следственный комитет возбудил уголовное дело о вымогательстве со стороны подростков в Нижнем Тагиле. А в полиции рассказали, из-за чего произошел конфликт между школьниками.

Напомним, все случилось в заброшенном здании на улице Выйская: трое несовершеннолетних, используя незначительный повод, нанесли удары руками и ногами другому школьнику. Еще один из подростков снимал всю расправу на телефон. После этого свои проверки начали прокуратура и силовики.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору. Пока что его фигурантом является 14-летний подросток. В следствии считают, что он с несколькими другими подростками под угрозой насилия вымогал деньги у 12-летнего мальчика.

Обвинение юноше пока не предъявлено. Сейчас проводится расследование.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, вероятнее всего, эта нашумевшая история ее участникам, которые толпой окружили и применяли насилие к малолетнему, казалась чем-то вроде бравады, призванной повысить их авторитет в глазах друг друга.

"Юноши, возможно, насмотревшиеся художественных фильмов про братков, решили, что могут попробовать себя на их роль. Однако они забыли о том, что на киношных героев действие Уголовного кодекса не распространяется, тогда как в реальной жизни тому, кто практикует такого рода выходки, угрожает по-настоящему суровое наказание. Так, по действующему закону ответственность за вымогательство наступает с 14 лет, и за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Так что тем, кто еще когда-либо захочет примерить на себя маску крутого рэкетира, всегда необходимо помнить о том, что эта роль может стоить ему нескольких лет свободы", - отметил полковник Горелых.

По его данным, полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних ОП-16 Нижнего Тагила по "горячим следам" установили восемь подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Сейчас силовики отрабатывают их на причастность к данному инциденту.

"По одной из отрабатываемых сыщиками версий, подросток поцеловался с девушкой, а информацию об этом рассказали другим знакомым. Это, возможно, и могло послужить причиной рукоприкладства. Собранные материалы из ОВД переданы нашим коллегам в региональный СКР", - рассказал Валерий Горелых.

Он добавил, что в сентябре, с началом нового учебного года, полицейские посетят учебные заведения, в которых обучаются предполагаемые участники конфликта – школы №1, 23 и 33 – для проведения профилактической работы.

Теги: подростки, вымогатели, полиция, СК, дело, Нижний Тагил


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