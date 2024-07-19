Президент поощрил прикамского "детского" омбудсмена

Президент России поощрил уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светлану Денисову.

Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации. Благодарность объявлена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, должность детского омбудсмена Денисова заняла в 2017 г. До нее этот пост занимал Павел Миков, назначенный "взрослым" омбудсменом. В 2022 г. Миков уступил должность "омбудсмена" бывшему депутату Госдумы Игорю Сапко. В январе 2023 г. Денисова переназначена на новый срок.